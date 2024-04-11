- Crescita
Trade:
595
Profit Trade:
463 (77.81%)
Loss Trade:
132 (22.18%)
Best Trade:
21.62 USD
Worst Trade:
-25.50 USD
Profitto lordo:
843.02 USD (75 013 pips)
Perdita lorda:
-549.53 USD (56 694 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (38.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.52 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
31.34%
Massimo carico di deposito:
30.76%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
305 (51.26%)
Short Trade:
290 (48.74%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
1.82 USD
Perdita media:
-4.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.91 USD (3)
Crescita mensile:
14.68%
Previsione annuale:
178.16%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
77.01 USD (11.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.79% (77.01 USD)
Per equità:
26.45% (35.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|164
|XAUUSD
|136
|EURUSD
|115
|USDCAD
|55
|AUDNZD
|32
|.US30Cash
|31
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|19
|USDCHF
|11
|EURGBP
|3
|USDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|65
|XAUUSD
|122
|EURUSD
|44
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|25
|.US30Cash
|-3
|AUDCAD
|-2
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|-9
|EURGBP
|1
|USDJPY
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.5K
|XAUUSD
|12K
|EURUSD
|-20
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1K
|.US30Cash
|-2.2K
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|2.3K
|USDCHF
|-690
|EURGBP
|146
|USDJPY
|706
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.62 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.41 USD
Massima perdita consecutiva: -4.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Tickmill-Live09
|0.00 × 28
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 48
Exness-Real7
|0.00 × 10
TitanFX-02
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 8
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 15
TitanFX-01
|0.00 × 51
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 8
We will trading mainly on
GOLD
GBP/USD
rarely got more then 2 pairs running.
The most important thing is the safety of mine and your Balance
Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week
Non ci sono recensioni
