Alessio Baglioni

Hoya VIP

Alessio Baglioni
0 recensioni
Affidabilità
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 230%
RoboForex-Pro-2
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
595
Profit Trade:
463 (77.81%)
Loss Trade:
132 (22.18%)
Best Trade:
21.62 USD
Worst Trade:
-25.50 USD
Profitto lordo:
843.02 USD (75 013 pips)
Perdita lorda:
-549.53 USD (56 694 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (38.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.52 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
31.34%
Massimo carico di deposito:
30.76%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
305 (51.26%)
Short Trade:
290 (48.74%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
1.82 USD
Perdita media:
-4.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.91 USD (3)
Crescita mensile:
14.68%
Previsione annuale:
178.16%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
77.01 USD (11.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.79% (77.01 USD)
Per equità:
26.45% (35.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 164
XAUUSD 136
EURUSD 115
USDCAD 55
AUDNZD 32
.US30Cash 31
AUDCAD 28
NZDCAD 19
USDCHF 11
EURGBP 3
USDJPY 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 65
XAUUSD 122
EURUSD 44
USDCAD 18
AUDNZD 25
.US30Cash -3
AUDCAD -2
NZDCAD 28
USDCHF -9
EURGBP 1
USDJPY 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.5K
XAUUSD 12K
EURUSD -20
USDCAD 2.7K
AUDNZD 1K
.US30Cash -2.2K
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 2.3K
USDCHF -690
EURGBP 146
USDJPY 706
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.62 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +38.41 USD
Massima perdita consecutiva: -4.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live09
0.00 × 28
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 48
Exness-Real7
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 8
Tickmill-Live10
0.00 × 20
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
WSXLLC-Live
0.00 × 13
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 42
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 15
TitanFX-01
0.00 × 51
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 8
93 più
We will trading mainly on 

GOLD
GBP/USD

rarely got more then 2 pairs running.

The most important thing is the safety of mine and your Balance

Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week



Non ci sono recensioni
2025.09.10 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 13:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.89% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 13:04
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.76% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.07 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.15 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.11 10:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.29 01:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 18:52
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.