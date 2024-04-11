SinaisSeções
Alessio Baglioni

Hoya VIP

Alessio Baglioni
Confiabilidade
100 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 265%
RoboForex-Pro-2
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
661
Negociações com lucro:
514 (77.76%)
Negociações com perda:
147 (22.24%)
Melhor negociação:
21.62 USD
Pior negociação:
-25.50 USD
Lucro bruto:
964.27 USD (87 100 pips)
Perda bruta:
-658.04 USD (67 441 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (38.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
39.52 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
28.20%
Depósito máximo carregado:
30.76%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
3.66
Negociações longas:
353 (53.40%)
Negociações curtas:
308 (46.60%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
1.88 USD
Perda média:
-4.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.91 USD (3)
Crescimento mensal:
34.66%
Previsão anual:
420.57%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
83.60 USD (12.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.63% (83.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.45% (35.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 184
GBPUSD 171
EURUSD 120
USDCAD 55
AUDNZD 32
.US30Cash 31
AUDCAD 28
NZDCAD 19
USDCHF 11
USDJPY 7
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 135
GBPUSD 68
EURUSD 42
USDCAD 18
AUDNZD 25
.US30Cash -3
AUDCAD -2
NZDCAD 28
USDCHF -9
USDJPY 4
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 3.8K
EURUSD -205
USDCAD 2.7K
AUDNZD 1K
.US30Cash -2.2K
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 2.3K
USDCHF -690
USDJPY 498
EURGBP 146
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.62 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +38.41 USD
Máxima perda consecutiva: -4.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live09
0.00 × 28
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 48
Exness-Real7
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 8
Tickmill-Live10
0.00 × 20
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
WSXLLC-Live
0.00 × 13
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 42
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 15
TitanFX-01
0.00 × 51
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 8
93 mais ...
We will trading mainly on 

GOLD
GBP/USD

rarely got more then 2 pairs running.

The most important thing is the safety of mine and your Balance

Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week



2025.12.24 19:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 13:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.89% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 13:04
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.76% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.07 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.15 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.11 10:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.29 01:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 18:52
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
