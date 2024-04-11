- 자본
- 축소
트레이드:
661
이익 거래:
514 (77.76%)
손실 거래:
147 (22.24%)
최고의 거래:
21.62 USD
최악의 거래:
-25.50 USD
총 수익:
964.27 USD (87 100 pips)
총 손실:
-658.04 USD (67 441 pips)
연속 최대 이익:
20 (38.41 USD)
연속 최대 이익:
39.52 USD (16)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
26.95%
최대 입금량:
30.76%
최근 거래:
15 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
3.66
롱(주식매수):
353 (53.40%)
숏(주식차입매도):
308 (46.60%)
수익 요인:
1.47
기대수익:
0.46 USD
평균 이익:
1.88 USD
평균 손실:
-4.48 USD
연속 최대 손실:
5 (-4.70 USD)
연속 최대 손실:
-30.91 USD (3)
월별 성장률:
26.82%
연간 예측:
325.44%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
83.60 USD (12.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.63% (83.60 USD)
자본금별:
26.45% (35.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|GBPUSD
|171
|EURUSD
|120
|USDCAD
|55
|AUDNZD
|32
|.US30Cash
|31
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|19
|USDCHF
|11
|USDJPY
|7
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|135
|GBPUSD
|68
|EURUSD
|42
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|25
|.US30Cash
|-3
|AUDCAD
|-2
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|-9
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|-205
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1K
|.US30Cash
|-2.2K
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|2.3K
|USDCHF
|-690
|USDJPY
|498
|EURGBP
|146
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +21.62 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +38.41 USD
연속 최대 손실: -4.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real7
|0.00 × 10
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 15
|
TitanFX-01
|0.00 × 51
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 10
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 8
We will trading mainly on
GOLD
GBP/USD
rarely got more then 2 pairs running.
The most important thing is the safety of mine and your Balance
Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
265%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
100
96%
661
77%
27%
1.46
0.46
USD
USD
49%
1:400