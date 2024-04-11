- Прирост
Всего трейдов:
661
Прибыльных трейдов:
514 (77.76%)
Убыточных трейдов:
147 (22.24%)
Лучший трейд:
21.62 USD
Худший трейд:
-25.50 USD
Общая прибыль:
964.27 USD (87 100 pips)
Общий убыток:
-658.04 USD (67 441 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (38.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.52 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
28.20%
Макс. загрузка депозита:
30.76%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
353 (53.40%)
Коротких трейдов:
308 (46.60%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.88 USD
Средний убыток:
-4.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.91 USD (3)
Прирост в месяц:
47.51%
Годовой прогноз:
576.48%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
83.60 USD (12.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.63% (83.60 USD)
По эквити:
26.45% (35.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|GBPUSD
|171
|EURUSD
|120
|USDCAD
|55
|AUDNZD
|32
|.US30Cash
|31
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|19
|USDCHF
|11
|USDJPY
|7
|EURGBP
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|135
|GBPUSD
|68
|EURUSD
|42
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|25
|.US30Cash
|-3
|AUDCAD
|-2
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|-9
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|-205
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1K
|.US30Cash
|-2.2K
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|2.3K
|USDCHF
|-690
|USDJPY
|498
|EURGBP
|146
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.62 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.41 USD
Макс. убыток в серии: -4.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real7
|0.00 × 10
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 15
|
TitanFX-01
|0.00 × 51
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 10
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 8
We will trading mainly on
GOLD
GBP/USD
rarely got more then 2 pairs running.
The most important thing is the safety of mine and your Balance
Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week
Нет отзывов
