СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Hoya VIP
Alessio Baglioni

Hoya VIP

Alessio Baglioni
0 отзывов
Надежность
100 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 265%
RoboForex-Pro-2
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
661
Прибыльных трейдов:
514 (77.76%)
Убыточных трейдов:
147 (22.24%)
Лучший трейд:
21.62 USD
Худший трейд:
-25.50 USD
Общая прибыль:
964.27 USD (87 100 pips)
Общий убыток:
-658.04 USD (67 441 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (38.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.52 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
28.20%
Макс. загрузка депозита:
30.76%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
3.66
Длинных трейдов:
353 (53.40%)
Коротких трейдов:
308 (46.60%)
Профит фактор:
1.47
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
1.88 USD
Средний убыток:
-4.48 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.91 USD (3)
Прирост в месяц:
47.51%
Годовой прогноз:
576.48%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
83.60 USD (12.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.63% (83.60 USD)
По эквити:
26.45% (35.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 184
GBPUSD 171
EURUSD 120
USDCAD 55
AUDNZD 32
.US30Cash 31
AUDCAD 28
NZDCAD 19
USDCHF 11
USDJPY 7
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 135
GBPUSD 68
EURUSD 42
USDCAD 18
AUDNZD 25
.US30Cash -3
AUDCAD -2
NZDCAD 28
USDCHF -9
USDJPY 4
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 3.8K
EURUSD -205
USDCAD 2.7K
AUDNZD 1K
.US30Cash -2.2K
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 2.3K
USDCHF -690
USDJPY 498
EURGBP 146
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.62 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +38.41 USD
Макс. убыток в серии: -4.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live09
0.00 × 28
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 48
Exness-Real7
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 8
Tickmill-Live10
0.00 × 20
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
WSXLLC-Live
0.00 × 13
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 42
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 15
TitanFX-01
0.00 × 51
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 8
еще 93...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
We will trading mainly on 

GOLD
GBP/USD

rarely got more then 2 pairs running.

The most important thing is the safety of mine and your Balance

Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week



Нет отзывов
2025.12.24 19:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 13:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.89% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 13:04
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.76% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.07 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.15 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.11 10:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.29 01:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 18:52
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hoya VIP
30 USD в месяц
265%
0
0
USD
133
USD
100
96%
661
77%
28%
1.46
0.46
USD
49%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.