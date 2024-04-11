信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Hoya VIP
Alessio Baglioni

Hoya VIP

Alessio Baglioni
0条评论
可靠性
100
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 265%
RoboForex-Pro-2
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
661
盈利交易:
514 (77.76%)
亏损交易:
147 (22.24%)
最好交易:
21.62 USD
最差交易:
-25.50 USD
毛利:
964.27 USD (87 100 pips)
毛利亏损:
-658.04 USD (67 441 pips)
最大连续赢利:
20 (38.41 USD)
最大连续盈利:
39.52 USD (16)
夏普比率:
0.14
交易活动:
28.20%
最大入金加载:
30.76%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
14 小时
采收率:
3.66
长期交易:
353 (53.40%)
短期交易:
308 (46.60%)
利润因子:
1.47
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
1.88 USD
平均损失:
-4.48 USD
最大连续失误:
5 (-4.70 USD)
最大连续亏损:
-30.91 USD (3)
每月增长:
37.63%
年度预测:
456.55%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
83.60 USD (12.96%)
相对跌幅:
结余:
48.63% (83.60 USD)
净值:
26.45% (35.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 184
GBPUSD 171
EURUSD 120
USDCAD 55
AUDNZD 32
.US30Cash 31
AUDCAD 28
NZDCAD 19
USDCHF 11
USDJPY 7
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 135
GBPUSD 68
EURUSD 42
USDCAD 18
AUDNZD 25
.US30Cash -3
AUDCAD -2
NZDCAD 28
USDCHF -9
USDJPY 4
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 3.8K
EURUSD -205
USDCAD 2.7K
AUDNZD 1K
.US30Cash -2.2K
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 2.3K
USDCHF -690
USDJPY 498
EURGBP 146
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +21.62 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +38.41 USD
最大连续亏损: -4.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live09
0.00 × 28
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 48
Exness-Real7
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 8
Tickmill-Live10
0.00 × 20
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
WSXLLC-Live
0.00 × 13
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 42
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 15
TitanFX-01
0.00 × 51
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 8
93 更多...
We will trading mainly on 

GOLD
GBP/USD

rarely got more then 2 pairs running.

The most important thing is the safety of mine and your Balance

Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week



没有评论
2025.12.24 19:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 13:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.89% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 13:04
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.76% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.07 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.15 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.11 10:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.29 01:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.25 18:52
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.89% of days out of 184 days of the signal's entire lifetime.
