- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
661
盈利交易:
514 (77.76%)
亏损交易:
147 (22.24%)
最好交易:
21.62 USD
最差交易:
-25.50 USD
毛利:
964.27 USD (87 100 pips)
毛利亏损:
-658.04 USD (67 441 pips)
最大连续赢利:
20 (38.41 USD)
最大连续盈利:
39.52 USD (16)
夏普比率:
0.14
交易活动:
28.20%
最大入金加载:
30.76%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
14 小时
采收率:
3.66
长期交易:
353 (53.40%)
短期交易:
308 (46.60%)
利润因子:
1.47
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
1.88 USD
平均损失:
-4.48 USD
最大连续失误:
5 (-4.70 USD)
最大连续亏损:
-30.91 USD (3)
每月增长:
37.63%
年度预测:
456.55%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
83.60 USD (12.96%)
相对跌幅:
结余:
48.63% (83.60 USD)
净值:
26.45% (35.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|GBPUSD
|171
|EURUSD
|120
|USDCAD
|55
|AUDNZD
|32
|.US30Cash
|31
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|19
|USDCHF
|11
|USDJPY
|7
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|135
|GBPUSD
|68
|EURUSD
|42
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|25
|.US30Cash
|-3
|AUDCAD
|-2
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|-9
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|-205
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1K
|.US30Cash
|-2.2K
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|2.3K
|USDCHF
|-690
|USDJPY
|498
|EURGBP
|146
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.62 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +38.41 USD
最大连续亏损: -4.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real7
|0.00 × 10
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 15
|
TitanFX-01
|0.00 × 51
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 10
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 8
We will trading mainly on
GOLD
GBP/USD
rarely got more then 2 pairs running.
The most important thing is the safety of mine and your Balance
Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
265%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
100
96%
661
77%
28%
1.46
0.46
USD
USD
49%
1:400