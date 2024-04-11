- Wachstum
Trades insgesamt:
661
Gewinntrades:
514 (77.76%)
Verlusttrades:
147 (22.24%)
Bester Trade:
21.62 USD
Schlechtester Trade:
-25.50 USD
Bruttoprofit:
964.27 USD (87 100 pips)
Bruttoverlust:
-658.04 USD (67 441 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (38.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39.52 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
28.20%
Max deposit load:
30.76%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
3.66
Long-Positionen:
353 (53.40%)
Short-Positionen:
308 (46.60%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.91 USD (3)
Wachstum pro Monat :
21.08%
Jahresprognose:
255.73%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
83.60 USD (12.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.63% (83.60 USD)
Kapital:
26.45% (35.09 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|GBPUSD
|171
|EURUSD
|120
|USDCAD
|55
|AUDNZD
|32
|.US30Cash
|31
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|19
|USDCHF
|11
|USDJPY
|7
|EURGBP
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|135
|GBPUSD
|68
|EURUSD
|42
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|25
|.US30Cash
|-3
|AUDCAD
|-2
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|-9
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|-205
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1K
|.US30Cash
|-2.2K
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|2.3K
|USDCHF
|-690
|USDJPY
|498
|EURGBP
|146
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21.62 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real7
|0.00 × 10
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 15
|
TitanFX-01
|0.00 × 51
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 10
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 8
We will trading mainly on
GOLD
GBP/USD
rarely got more then 2 pairs running.
The most important thing is the safety of mine and your Balance
Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week
Keine Bewertungen
