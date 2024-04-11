SignaleKategorien
Alessio Baglioni

Hoya VIP

Alessio Baglioni
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
100 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 265%
RoboForex-Pro-2
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
661
Gewinntrades:
514 (77.76%)
Verlusttrades:
147 (22.24%)
Bester Trade:
21.62 USD
Schlechtester Trade:
-25.50 USD
Bruttoprofit:
964.27 USD (87 100 pips)
Bruttoverlust:
-658.04 USD (67 441 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (38.41 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
39.52 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
28.20%
Max deposit load:
30.76%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
3.66
Long-Positionen:
353 (53.40%)
Short-Positionen:
308 (46.60%)
Profit-Faktor:
1.47
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.91 USD (3)
Wachstum pro Monat :
21.08%
Jahresprognose:
255.73%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
83.60 USD (12.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.63% (83.60 USD)
Kapital:
26.45% (35.09 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 184
GBPUSD 171
EURUSD 120
USDCAD 55
AUDNZD 32
.US30Cash 31
AUDCAD 28
NZDCAD 19
USDCHF 11
USDJPY 7
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 135
GBPUSD 68
EURUSD 42
USDCAD 18
AUDNZD 25
.US30Cash -3
AUDCAD -2
NZDCAD 28
USDCHF -9
USDJPY 4
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
GBPUSD 3.8K
EURUSD -205
USDCAD 2.7K
AUDNZD 1K
.US30Cash -2.2K
AUDCAD -1.3K
NZDCAD 2.3K
USDCHF -690
USDJPY 498
EURGBP 146
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.62 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.41 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live09
0.00 × 28
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
VantageFX-Live 1
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 7
GOMarketsIntl-Real 9
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 48
Exness-Real7
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 8
Tickmill-Live10
0.00 × 20
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
WSXLLC-Live
0.00 × 13
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 42
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 20
InfinoxCapital-Live05
0.00 × 15
TitanFX-01
0.00 × 51
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
GoMarkets-Real 1
0.00 × 10
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 8
noch 93 ...
We will trading mainly on 

GOLD
GBP/USD

rarely got more then 2 pairs running.

The most important thing is the safety of mine and your Balance

Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week



Keine Bewertungen
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 19:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 07:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 13:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.20 13:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 11:05
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.89% of days out of 532 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 13:04
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.76% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.24 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.20 13:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.01.07 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.15 16:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.11 10:03
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2024.10.29 01:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.16 15:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
