- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
661
Transacciones Rentables:
514 (77.76%)
Transacciones Irrentables:
147 (22.24%)
Mejor transacción:
21.62 USD
Peor transacción:
-25.50 USD
Beneficio Bruto:
964.27 USD (87 100 pips)
Pérdidas Brutas:
-658.04 USD (67 441 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (38.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
39.52 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
28.20%
Carga máxima del depósito:
30.76%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
3.66
Transacciones Largas:
353 (53.40%)
Transacciones Cortas:
308 (46.60%)
Factor de Beneficio:
1.47
Beneficio Esperado:
0.46 USD
Beneficio medio:
1.88 USD
Pérdidas medias:
-4.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.91 USD (3)
Crecimiento al mes:
34.66%
Pronóstico anual:
420.57%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
83.60 USD (12.96%)
Reducción relativa:
De balance:
48.63% (83.60 USD)
De fondos:
26.45% (35.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|GBPUSD
|171
|EURUSD
|120
|USDCAD
|55
|AUDNZD
|32
|.US30Cash
|31
|AUDCAD
|28
|NZDCAD
|19
|USDCHF
|11
|USDJPY
|7
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|135
|GBPUSD
|68
|EURUSD
|42
|USDCAD
|18
|AUDNZD
|25
|.US30Cash
|-3
|AUDCAD
|-2
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|-9
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|-205
|USDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1K
|.US30Cash
|-2.2K
|AUDCAD
|-1.3K
|NZDCAD
|2.3K
|USDCHF
|-690
|USDJPY
|498
|EURGBP
|146
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +21.62 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +38.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 28
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 7
|
GOMarketsIntl-Real 9
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 48
|
Exness-Real7
|0.00 × 10
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 20
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
WSXLLC-Live
|0.00 × 13
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 42
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 20
|
InfinoxCapital-Live05
|0.00 × 15
|
TitanFX-01
|0.00 × 51
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 10
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 8
We will trading mainly on
GOLD
GBP/USD
rarely got more then 2 pairs running.
The most important thing is the safety of mine and your Balance
Gold max loss 10$
strategy got an average of 5-8 trade a week
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
265%
0
0
USD
USD
133
USD
USD
100
96%
661
77%
28%
1.46
0.46
USD
USD
49%
1:400