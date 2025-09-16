クォートセクション
通貨 / WTI
WTI: W&T Offshore Inc

1.82 USD 0.00 (0.00%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WTIの価格は、本日0.00%変化しました。日中は、1.80USDの安値と1.86USDの高値で取引されました。

WTI先物ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、米ドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
1.80 1.86
1年のレンジ
1.09 2.85
以前の終値
1.82
始値
1.82
買値
1.82
買値
2.12
安値
1.80
高値
1.86
出来高
1.760 K
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
18.95%
1年の変化
-14.95%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K