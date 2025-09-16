通貨 / WTI
WTI: W&T Offshore Inc
1.82 USD 0.00 (0.00%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WTIの価格は、本日0.00%変化しました。日中は、1.80USDの安値と1.86USDの高値で取引されました。
WTI先物ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、米ドル価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WTI News
- Asian shares to end big central bank week with gains, Nikkei hits record
- WTI edges lower below $63.50 on US economic slowdown fears
- EIA confirms large inventory draw last week – ING
- WTI edges lower below $63.50 on concerns over oil demand
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI drifts lower to near $63.50 amid US demand concerns
- Oil prices little changed after Fed rate cut
- WTI Price Forecast: Oil consolidates between 21-day and 50-day SMAs
- API reports Oil inventory draws – ING
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI Price Forecast: Holds $64.00 as bullish setup hints at dip-buying
- WTI Price Forecast: Oil steadies near $63.50 with bullish bias
- Oil holds steady – ING
- California Resources (CRC) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
1日のレンジ
1.80 1.86
1年のレンジ
1.09 2.85
- 以前の終値
- 1.82
- 始値
- 1.82
- 買値
- 1.82
- 買値
- 2.12
- 安値
- 1.80
- 高値
- 1.86
- 出来高
- 1.760 K
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 18.95%
- 1年の変化
- -14.95%
