WTI: W&T Offshore Inc

1.76 USD 0.06 (3.30%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il prezzo di WTI ha avuto una variazione del -3.30% per oggi. Durante la giornata, è stato scambiato ad un minimo di 1.74 USD e ad un massimo di 1.81 USD.

Segui le dinamiche di Future sul WTI. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Statunitense sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei prezzi di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
1.74 1.81
Intervallo Annuale
1.09 2.85
Chiusura Precedente
1.82
Apertura
1.81
Bid
1.76
Ask
2.06
Minimo
1.74
Massimo
1.81
Volume
1.701 K
Variazione giornaliera
-3.30%
Variazione Mensile
-3.30%
Variazione Semestrale
15.03%
Variazione Annuale
-17.76%
21 settembre, domenica