KurseKategorien
Währungen / WTI
Zurück zum Aktien

WTI: W&T Offshore Inc

1.75 USD 0.07 (3.85%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von WTI hat sich heute um -3.85% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei1.74 USD bis zum Hoch von 1.81 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Futures auf WTI. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WTI News

Tagesspanne
1.74 1.81
Jahresspanne
1.09 2.85
Vorheriger Schlusskurs
1.82
Eröffnung
1.81
Bid
1.75
Ask
2.05
Tief
1.74
Hoch
1.81
Volumen
867
Tagesänderung
-3.85%
Monatsänderung
-3.85%
6-Monatsänderung
14.38%
Jahresänderung
-18.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K