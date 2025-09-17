Währungen / WTI
WTI: W&T Offshore Inc
1.75 USD 0.07 (3.85%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von WTI hat sich heute um -3.85% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei1.74 USD bis zum Hoch von 1.81 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Futures auf WTI. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WTI News
- Opinion: How a natural-gas deal could boost energy stocks and U.S.-China relations
- WTI Oil’s reversal extends below $63.00 on concerns about demand
- Crude oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI-Preisprognose: Negative Tendenz bleibt nahe der entscheidenden Unterstützung bei 63,00 USD
- WTI Price Forecast: Negative bias persists near $63.00 pivotal support
- Asian shares to end big central bank week with gains, Nikkei hits record
- WTI rutscht unter $63,50 aufgrund von Ängsten vor einer wirtschaftlichen Verlangsamung in den USA
- WTI edges lower below $63.50 on US economic slowdown fears
- Ölpreise wenig verändert
- EIA confirms large inventory draw last week – ING
- Ölpreise geben weiter leicht nach
- WTI rutscht unter 63,50 USD aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Ölnachfrage
- WTI edges lower below $63.50 on concerns over oil demand
- Rohölpreis heute: WTI-Preis bärisch bei europäischer Eröffnung
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI driftet aufgrund von Bedenken hinsichtlich der US-Nachfrage auf fast 63,50 USD nach unten
- WTI drifts lower to near $63.50 amid US demand concerns
- Oil prices little changed after Fed rate cut
- Ölpreise geben etwas nach
- WTI-Preisprognose: Öl konsolidiert zwischen 21-Tage- und 50-Tage-SMAs
- WTI Price Forecast: Oil consolidates between 21-day and 50-day SMAs
- API reports Oil inventory draws – ING
- Ölpreise geben etwas nach - Jüngster Preisanstieg vorerst gestoppt
- Rohölpreis heute: WTI-Preis bärisch zum europäischen Handelsbeginn
Tagesspanne
1.74 1.81
Jahresspanne
1.09 2.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.82
- Eröffnung
- 1.81
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Tief
- 1.74
- Hoch
- 1.81
- Volumen
- 867
- Tagesänderung
- -3.85%
- Monatsänderung
- -3.85%
- 6-Monatsänderung
- 14.38%
- Jahresänderung
- -18.22%
