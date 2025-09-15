货币 / WTI
WTI: W&T Offshore Inc
1.82 USD 0.01 (0.55%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WTI价格已更改0.55%。当日，以低点1.79 USD和高点1.85 USD进行交易。
关注WTI期货动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去美元价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTI新闻
- WTI Price Forecast: Oil consolidates between 21-day and 50-day SMAs
- API reports Oil inventory draws – ING
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- WTI Price Forecast: Holds $64.00 as bullish setup hints at dip-buying
- WTI Price Forecast: Oil steadies near $63.50 with bullish bias
- Oil holds steady – ING
- California Resources (CRC) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
- Crude Oil price today: WTI price bullish at European opening
- WTI rises above $63.00 amid potential supply disruption from Russia
- 原油交易提醒：美联储利率决议临近，叠加地缘局势共同支撑油价向上反弹，等待压力测试
- Oil markets may see a potentially "big" surplus ahead, HSBC says
- Robust oil demand from China – ING
- Futures mixed; Fed decision looms; U.S.-China talks - what’s moving markets
- WTI Oil approaches $63.00 following attacks on Russian plants
日范围
1.79 1.85
年范围
1.09 2.85
- 前一天收盘价
- 1.81
- 开盘价
- 1.80
- 卖价
- 1.82
- 买价
- 2.12
- 最低价
- 1.79
- 最高价
- 1.85
- 交易量
- 1.116 K
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 18.95%
- 年变化
- -14.95%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值