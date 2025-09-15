Валюты / WTI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WTI: W&T Offshore Inc
1.81 USD 0.07 (4.02%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость WTI за сегодня изменилась на 4.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.73 USD, а максимальная — 1.81 USD.
Следите за динамикой цен на Фьючерсный контракт на нефть WTI. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WTI
- API reports Oil inventory draws – ING
- Цена на сырую нефть сегодня: цена WTI медвежья на открытии европейских торгов
- Crude Oil price today: WTI price bearish at European opening
- Прогноз по WTI: удерживает $64,00, так как бычья структура намекает на покупки на падениях
- WTI Price Forecast: Holds $64.00 as bullish setup hints at dip-buying
- WTI продолжает рост выше $64,00 на фоне более жестких мировых поставок и слабого доллара США
- Прогноз по WTI: нефть стабилизируется около $63,50 с бычьим уклоном
- WTI Price Forecast: Oil steadies near $63.50 with bullish bias
- Oil holds steady – ING
- California Resources (CRC) Soars 6.3%: Is Further Upside Left in the Stock?
- European stocks slip marginally; Fed meeting, economic data in focus
- Цена на сырую нефть сегодня: цена WTI бычья на открытии европейской сессии
- Crude Oil price today: WTI price bullish at European opening
- WTI поднимается выше $63 00 на фоне потенциального сбоя поставок из России
- WTI rises above $63.00 amid potential supply disruption from Russia
- Mizuho повышает CNX, понижает Talos и CVR, предпочитая газовые акции
- Oil markets may see a potentially "big" surplus ahead, HSBC says
- Robust oil demand from China – ING
- Futures mixed; Fed decision looms; U.S.-China talks - what’s moving markets
- Нефть WTI приближается к $63,00 после атак на российские заводы
- WTI Oil approaches $63.00 following attacks on Russian plants
- Нефть растет: равнение на Россию и риск избытка предложения
- Цена на сырую нефть сегодня: цена WTI бычья на открытии европейской сессии
- Crude oil price today: WTI price bullish at European opening
Дневной диапазон
1.73 1.81
Годовой диапазон
1.09 2.85
- Предыдущее закрытие
- 1.74
- Open
- 1.74
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Low
- 1.73
- High
- 1.81
- Объем
- 1.075 K
- Дневное изменение
- 4.02%
- Месячное изменение
- -0.55%
- 6-месячное изменение
- 18.30%
- Годовое изменение
- -15.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.