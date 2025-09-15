КотировкиРазделы
WTI
WTI: W&T Offshore Inc

1.81 USD 0.07 (4.02%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость WTI за сегодня изменилась на 4.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.73 USD, а максимальная — 1.81 USD.

Следите за динамикой цен на Фьючерсный контракт на нефть WTI. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.73 1.81
Годовой диапазон
1.09 2.85
Предыдущее закрытие
1.74
Open
1.74
Bid
1.81
Ask
2.11
Low
1.73
High
1.81
Объем
1.075 K
Дневное изменение
4.02%
Месячное изменение
-0.55%
6-месячное изменение
18.30%
Годовое изменение
-15.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.