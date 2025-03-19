通貨 / WIT
WIT: Wipro Limited
2.85 USD 0.03 (1.04%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WITの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり2.85の安値と2.87の高値で取引されました。
Wipro Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
2.85 2.87
1年のレンジ
2.63 7.30
- 以前の終値
- 2.88
- 始値
- 2.87
- 買値
- 2.85
- 買値
- 3.15
- 安値
- 2.85
- 高値
- 2.87
- 出来高
- 3.938 K
- 1日の変化
- -1.04%
- 1ヶ月の変化
- 3.26%
- 6ヶ月の変化
- -6.86%
- 1年の変化
- -55.95%
