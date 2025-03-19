Dövizler / WIT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WIT: Wipro Limited
2.80 USD 0.05 (1.75%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WIT fiyatı bugün -1.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.76 ve Yüksek fiyatı olarak 2.86 aralığında işlem gördü.
Wipro Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WIT haberleri
- What's Going On With CrowdStrike Stock Monday? - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Wipro (NYSE:WIT)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Stock Market Today: S&P 500 Goes From Bear Market Territory to Record Level. Now What?
- Wipro shares rise after strong quarterly earnings beat
- Wipro Limited 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WIT)
- Wipro Limited (WIT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Wipro ADR earnings matched, revenue was in line with estimates
- India IT demand outlook remains uncertain amid US tariff risks, says Wipro chair
- Will Unisys' DWS Bookings be Able to Offset Discretionary Weakness?
- Wipro stock rating upgraded to Equalweight by Morgan Stanley
- Wipro Continues To See Client Ramp-Downs And Declining Revenue (WIT)
- Wipro shares drop after weak June quarter forecast
- Wipro Limited (WIT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Wipro shares fall as Q2 revenue guidance disappoints
- Investing Action Plan: Quiet Ports Ahead As Netflix, Goldman Sachs Lead Earnings
- Wipro: Strong Financials But Lacks Alpha Amid Sectoral Headwinds (WIT)
- Think Kyndryl Holdings is Expensive? This Chart Might Change Your Mind.
- Apple expands supplier network in India, engages Wipro and LMW, ET reports
Günlük aralık
2.76 2.86
Yıllık aralık
2.63 7.30
- Önceki kapanış
- 2.85
- Açılış
- 2.84
- Satış
- 2.80
- Alış
- 3.10
- Düşük
- 2.76
- Yüksek
- 2.86
- Hacim
- 5.463 K
- Günlük değişim
- -1.75%
- Aylık değişim
- 1.45%
- 6 aylık değişim
- -8.50%
- Yıllık değişim
- -56.72%
21 Eylül, Pazar