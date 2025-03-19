Devises / WIT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WIT: Wipro Limited
2.80 USD 0.05 (1.75%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WIT a changé de -1.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.76 et à un maximum de 2.86.
Suivez la dynamique Wipro Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WIT Nouvelles
- Wipro cible les menaces croissantes liées à la cybersécurité avec un nouveau service soutenu par CrowdStrike | Benzinga France
- What's Going On With CrowdStrike Stock Monday? - CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), Wipro (NYSE:WIT)
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Stock Market Today: S&P 500 Goes From Bear Market Territory to Record Level. Now What?
- Wipro shares rise after strong quarterly earnings beat
- Wipro Limited 2026 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WIT)
- Wipro Limited (WIT) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Wipro ADR earnings matched, revenue was in line with estimates
- India IT demand outlook remains uncertain amid US tariff risks, says Wipro chair
- Will Unisys' DWS Bookings be Able to Offset Discretionary Weakness?
- Wipro stock rating upgraded to Equalweight by Morgan Stanley
- Wipro Continues To See Client Ramp-Downs And Declining Revenue (WIT)
- Wipro shares drop after weak June quarter forecast
- Wipro Limited (WIT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Wipro shares fall as Q2 revenue guidance disappoints
- Investing Action Plan: Quiet Ports Ahead As Netflix, Goldman Sachs Lead Earnings
- Wipro: Strong Financials But Lacks Alpha Amid Sectoral Headwinds (WIT)
- Think Kyndryl Holdings is Expensive? This Chart Might Change Your Mind.
- Apple expands supplier network in India, engages Wipro and LMW, ET reports
Range quotidien
2.76 2.86
Range Annuel
2.63 7.30
- Clôture Précédente
- 2.85
- Ouverture
- 2.84
- Bid
- 2.80
- Ask
- 3.10
- Plus Bas
- 2.76
- Plus Haut
- 2.86
- Volume
- 5.463 K
- Changement quotidien
- -1.75%
- Changement Mensuel
- 1.45%
- Changement à 6 Mois
- -8.50%
- Changement Annuel
- -56.72%
20 septembre, samedi