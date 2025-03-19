KurseKategorien
Währungen / WIT
WIT: Wipro Limited

2.85 USD 0.03 (1.04%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WIT hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.85 bis zu einem Hoch von 2.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die Wipro Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.85 2.87
Jahresspanne
2.63 7.30
Vorheriger Schlusskurs
2.88
Eröffnung
2.87
Bid
2.85
Ask
3.15
Tief
2.85
Hoch
2.87
Volumen
3.938 K
Tagesänderung
-1.04%
Monatsänderung
3.26%
6-Monatsänderung
-6.86%
Jahresänderung
-55.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K