WIT: Wipro Limited
2.85 USD 0.03 (1.04%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WIT hat sich für heute um -1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.85 bis zu einem Hoch von 2.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Wipro Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.85 2.87
Jahresspanne
2.63 7.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.88
- Eröffnung
- 2.87
- Bid
- 2.85
- Ask
- 3.15
- Tief
- 2.85
- Hoch
- 2.87
- Volumen
- 3.938 K
- Tagesänderung
- -1.04%
- Monatsänderung
- 3.26%
- 6-Monatsänderung
- -6.86%
- Jahresänderung
- -55.95%
