WIT: Wipro Limited
2.78 USD 0.03 (1.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WIT за сегодня изменился на 1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.77, а максимальная — 2.79.
Следите за динамикой Wipro Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WIT
Дневной диапазон
2.77 2.79
Годовой диапазон
2.63 7.30
- Предыдущее закрытие
- 2.75
- Open
- 2.79
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- Low
- 2.77
- High
- 2.79
- Объем
- 4.874 K
- Дневное изменение
- 1.09%
- Месячное изменение
- 0.72%
- 6-месячное изменение
- -9.15%
- Годовое изменение
- -57.03%
