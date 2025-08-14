クォートセクション
通貨 / WBA
株に戻る

WBA: Walgreens Boots Alliance Inc

11.98 USD 0.06 (0.50%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WBAの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり11.90の安値と12.11の高値で取引されました。

Walgreens Boots Alliance Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • D1
  • W1
  • MN

WBA News

1日のレンジ
11.90 12.11
1年のレンジ
8.08 13.25
以前の終値
11.92
始値
11.91
買値
11.98
買値
12.28
安値
11.90
高値
12.11
出来高
95.361 K
1日の変化
0.50%
1ヶ月の変化
3.28%
6ヶ月の変化
11.96%
1年の変化
30.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K