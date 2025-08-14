通貨 / WBA
WBA: Walgreens Boots Alliance Inc
11.98 USD 0.06 (0.50%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WBAの今日の為替レートは、0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり11.90の安値と12.11の高値で取引されました。
Walgreens Boots Alliance Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- D1
- W1
- MN
WBA News
1日のレンジ
11.90 12.11
1年のレンジ
8.08 13.25
- 以前の終値
- 11.92
- 始値
- 11.91
- 買値
- 11.98
- 買値
- 12.28
- 安値
- 11.90
- 高値
- 12.11
- 出来高
- 95.361 K
- 1日の変化
- 0.50%
- 1ヶ月の変化
- 3.28%
- 6ヶ月の変化
- 11.96%
- 1年の変化
- 30.08%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K