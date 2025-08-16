Währungen / WBA
WBA: Walgreens Boots Alliance Inc
11.98 USD 0.06 (0.50%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WBA hat sich für heute um 0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.90 bis zu einem Hoch von 12.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Walgreens Boots Alliance Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
11.90 12.11
Jahresspanne
8.08 13.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.92
- Eröffnung
- 11.91
- Bid
- 11.98
- Ask
- 12.28
- Tief
- 11.90
- Hoch
- 12.11
- Volumen
- 95.361 K
- Tagesänderung
- 0.50%
- Monatsänderung
- 3.28%
- 6-Monatsänderung
- 11.96%
- Jahresänderung
- 30.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K