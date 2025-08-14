Валюты / WBA
WBA: Walgreens Boots Alliance Inc
11.98 USD 0.06 (0.50%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WBA за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.90, а максимальная — 12.11.
Следите за динамикой Walgreens Boots Alliance Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- D1
- W1
- MN
Новости WBA
Дневной диапазон
11.90 12.11
Годовой диапазон
8.08 13.25
- Предыдущее закрытие
- 11.92
- Open
- 11.91
- Bid
- 11.98
- Ask
- 12.28
- Low
- 11.90
- High
- 12.11
- Объем
- 95.361 K
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 3.28%
- 6-месячное изменение
- 11.96%
- Годовое изменение
- 30.08%
