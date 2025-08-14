КотировкиРазделы
Валюты / WBA
Назад в Рынок акций США

WBA: Walgreens Boots Alliance Inc

11.98 USD 0.06 (0.50%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WBA за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.90, а максимальная — 12.11.

Следите за динамикой Walgreens Boots Alliance Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WBA

Дневной диапазон
11.90 12.11
Годовой диапазон
8.08 13.25
Предыдущее закрытие
11.92
Open
11.91
Bid
11.98
Ask
12.28
Low
11.90
High
12.11
Объем
95.361 K
Дневное изменение
0.50%
Месячное изменение
3.28%
6-месячное изменение
11.96%
Годовое изменение
30.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.