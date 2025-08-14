CotationsSections
WBA: Walgreens Boots Alliance Inc

11.98 USD 0.06 (0.50%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WBA a changé de 0.50% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.90 et à un maximum de 12.11.

Suivez la dynamique Walgreens Boots Alliance Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
11.90 12.11
Range Annuel
8.08 13.25
Clôture Précédente
11.92
Ouverture
11.91
Bid
11.98
Ask
12.28
Plus Bas
11.90
Plus Haut
12.11
Volume
95.361 K
Changement quotidien
0.50%
Changement Mensuel
3.28%
Changement à 6 Mois
11.96%
Changement Annuel
30.08%
20 septembre, samedi