通貨 / TAN
TAN: Invesco Solar ETF
43.24 USD 0.48 (1.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TANの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり42.67の安値と43.37の高値で取引されました。
Invesco Solar ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TAN News
1日のレンジ
42.67 43.37
1年のレンジ
25.53 44.49
- 以前の終値
- 42.76
- 始値
- 42.79
- 買値
- 43.24
- 買値
- 43.54
- 安値
- 42.67
- 高値
- 43.37
- 出来高
- 4.796 K
- 1日の変化
- 1.12%
- 1ヶ月の変化
- 7.67%
- 6ヶ月の変化
- 41.40%
- 1年の変化
- 0.35%
21 9月, 日曜日