Dövizler / TAN
TAN: Invesco Solar ETF
43.24 USD 0.48 (1.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TAN fiyatı bugün 1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.67 ve Yüksek fiyatı olarak 43.37 aralığında işlem gördü.
Invesco Solar ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TAN haberleri
Günlük aralık
42.67 43.37
Yıllık aralık
25.53 44.49
- Önceki kapanış
- 42.76
- Açılış
- 42.79
- Satış
- 43.24
- Alış
- 43.54
- Düşük
- 42.67
- Yüksek
- 43.37
- Hacim
- 4.796 K
- Günlük değişim
- 1.12%
- Aylık değişim
- 7.67%
- 6 aylık değişim
- 41.40%
- Yıllık değişim
- 0.35%
21 Eylül, Pazar