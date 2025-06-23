FiyatlarBölümler
TAN: Invesco Solar ETF

43.24 USD 0.48 (1.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TAN fiyatı bugün 1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 42.67 ve Yüksek fiyatı olarak 43.37 aralığında işlem gördü.

Invesco Solar ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
42.67 43.37
Yıllık aralık
25.53 44.49
Önceki kapanış
42.76
Açılış
42.79
Satış
43.24
Alış
43.54
Düşük
42.67
Yüksek
43.37
Hacim
4.796 K
Günlük değişim
1.12%
Aylık değişim
7.67%
6 aylık değişim
41.40%
Yıllık değişim
0.35%
21 Eylül, Pazar