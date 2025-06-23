Währungen / TAN
TAN: Invesco Solar ETF
43.24 USD 0.48 (1.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TAN hat sich für heute um 1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.67 bis zu einem Hoch von 43.37 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Solar ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
42.67 43.37
Jahresspanne
25.53 44.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.76
- Eröffnung
- 42.79
- Bid
- 43.24
- Ask
- 43.54
- Tief
- 42.67
- Hoch
- 43.37
- Volumen
- 4.796 K
- Tagesänderung
- 1.12%
- Monatsänderung
- 7.67%
- 6-Monatsänderung
- 41.40%
- Jahresänderung
- 0.35%
