TAN: Invesco Solar ETF
42.69 USD 0.36 (0.85%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TAN за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.32, а максимальная — 42.92.
Следите за динамикой Invesco Solar ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
42.32 42.92
Годовой диапазон
25.53 44.49
- Предыдущее закрытие
- 42.33
- Open
- 42.69
- Bid
- 42.69
- Ask
- 42.99
- Low
- 42.32
- High
- 42.92
- Объем
- 859
- Дневное изменение
- 0.85%
- Месячное изменение
- 6.30%
- 6-месячное изменение
- 39.60%
- Годовое изменение
- -0.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.