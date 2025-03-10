通貨 / STKS
STKS: The ONE Group Hospitality Inc
2.61 USD 0.14 (5.67%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STKSの今日の為替レートは、5.67%変化しました。日中、通貨は1あたり2.47の安値と2.63の高値で取引されました。
The ONE Group Hospitality Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.47 2.63
1年のレンジ
2.39 5.26
- 以前の終値
- 2.47
- 始値
- 2.49
- 買値
- 2.61
- 買値
- 2.91
- 安値
- 2.47
- 高値
- 2.63
- 出来高
- 261
- 1日の変化
- 5.67%
- 1ヶ月の変化
- -4.04%
- 6ヶ月の変化
- -10.92%
- 1年の変化
- -29.46%
