STKS: The ONE Group Hospitality Inc
2.58 USD 0.06 (2.27%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STKS за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.55, а максимальная — 2.71.
Следите за динамикой The ONE Group Hospitality Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости STKS
- The ONE Group names former Benihana CFO as new finance chief
- Red Robin Gourmet Burgers: Asymmetric Returns Expected To Persist If Recovery Holds (RRGB)
- The ONE Group Hospitality stock price target lowered by Freedom Broker
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- One Group (STKS) Q2 Revenue Rises 20%
- The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- ONE Group Gears Up for Q2 Earnings: What's in the Cards for the Stock?
- Earnings Preview: Dine Brands (DIN) Q2 Earnings Expected to Decline
- The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) to Report Q2 Results: What to Know Ahead of the Release
- One group hospitality: Kanen Wealth Management sells $1.56M in STKS stock
- The ONE Group stock initiated with Buy rating at Freedom Broker
- Darden Restaurants: Don’t Bet Against The Jewel Of FSRs (NYSE:DRI)
- Super Hi International: Cooling Down After A Hot Streak (HDL)
- ONE Group Hospitality directors elected, auditor ratified
- The ONE Group Hospitality, Inc. Moves STK Los Angeles to New Location, Bringing the Brands Signature Vibe Dining to a Breathtaking New Venue
- The ONE Group Hospitality, Inc. (STKS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.55 2.71
Годовой диапазон
2.39 5.26
- Предыдущее закрытие
- 2.64
- Open
- 2.64
- Bid
- 2.58
- Ask
- 2.88
- Low
- 2.55
- High
- 2.71
- Объем
- 200
- Дневное изменение
- -2.27%
- Месячное изменение
- -5.15%
- 6-месячное изменение
- -11.95%
- Годовое изменение
- -30.27%
