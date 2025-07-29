通貨 / PRGO
PRGO: Perrigo Company plc
21.37 USD 0.24 (1.14%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRGOの今日の為替レートは、1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり20.97の安値と21.48の高値で取引されました。
Perrigo Company plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PRGO News
- ペリーゴ株、年間25%下落の中で52週安値の21.03ドルを記録
- Perrigo stock hits 52-week low at $21.03 amid 25% annual decline
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Perrigo director Parker buys shares worth $100k
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Missed Opt-Out Deadline Could Cost Investors Millions In Perrigo Fraud Suit - Perrigo (NYSE:PRGO)
- Are Investors Undervaluing Perrigo (PRGO) Right Now?
- International Markets and Perrigo (PRGO): A Deep Dive for Investors
- Perrigo (PRGO) Loses 16.3% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Perrigo (PRGO) Q2 EPS Rises 7.5%
- Perrigo Company plc (PRGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Perrigo Company plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PRGO)
- Perrigo Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Down on '25 Sales View Cut
- Perrigo stock hits 52-week low at $22.26
- Perrigo (PRGO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Perrigo (PRGO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Perrigo shares rise 3% as company reaffirms full-year outlook despite challenging market
- Wall Street Analysts Think Perrigo (PRGO) Could Surge 36.02%: Read This Before Placing a Bet
- Perrigo declares quarterly dividend of $0.29 per share
- Perrigo to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
1日のレンジ
20.97 21.48
1年のレンジ
20.97 30.93
- 以前の終値
- 21.13
- 始値
- 21.12
- 買値
- 21.37
- 買値
- 21.67
- 安値
- 20.97
- 高値
- 21.48
- 出来高
- 2.656 K
- 1日の変化
- 1.14%
- 1ヶ月の変化
- -9.45%
- 6ヶ月の変化
- -23.79%
- 1年の変化
- -18.53%
