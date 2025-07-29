KurseKategorien
Währungen / PRGO
Zurück zum Aktien

PRGO: Perrigo Company plc

21.37 USD 0.24 (1.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PRGO hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.97 bis zu einem Hoch von 21.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Perrigo Company plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRGO News

Tagesspanne
20.97 21.48
Jahresspanne
20.97 30.93
Vorheriger Schlusskurs
21.13
Eröffnung
21.12
Bid
21.37
Ask
21.67
Tief
20.97
Hoch
21.48
Volumen
2.656 K
Tagesänderung
1.14%
Monatsänderung
-9.45%
6-Monatsänderung
-23.79%
Jahresänderung
-18.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K