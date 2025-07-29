Währungen / PRGO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PRGO: Perrigo Company plc
21.37 USD 0.24 (1.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRGO hat sich für heute um 1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.97 bis zu einem Hoch von 21.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perrigo Company plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRGO News
- Perrigo-Aktie auf 52-Wochen-Tief: Kurs fällt um 25 % binnen eines Jahres
- Perrigo stock hits 52-week low at $21.03 amid 25% annual decline
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Perrigo director Parker buys shares worth $100k
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Missed Opt-Out Deadline Could Cost Investors Millions In Perrigo Fraud Suit - Perrigo (NYSE:PRGO)
- Are Investors Undervaluing Perrigo (PRGO) Right Now?
- International Markets and Perrigo (PRGO): A Deep Dive for Investors
- Perrigo (PRGO) Loses 16.3% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Perrigo (PRGO) Q2 EPS Rises 7.5%
- Perrigo Company plc (PRGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Perrigo Company plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PRGO)
- Perrigo Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Down on '25 Sales View Cut
- Perrigo stock hits 52-week low at $22.26
- Perrigo (PRGO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Perrigo (PRGO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Perrigo shares rise 3% as company reaffirms full-year outlook despite challenging market
- Wall Street Analysts Think Perrigo (PRGO) Could Surge 36.02%: Read This Before Placing a Bet
- Perrigo declares quarterly dividend of $0.29 per share
- Perrigo to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
Tagesspanne
20.97 21.48
Jahresspanne
20.97 30.93
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.13
- Eröffnung
- 21.12
- Bid
- 21.37
- Ask
- 21.67
- Tief
- 20.97
- Hoch
- 21.48
- Volumen
- 2.656 K
- Tagesänderung
- 1.14%
- Monatsänderung
- -9.45%
- 6-Monatsänderung
- -23.79%
- Jahresänderung
- -18.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K