PRGO: Perrigo Company plc
21.13 USD 0.22 (1.03%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRGO de hoy ha cambiado un -1.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.03, mientras que el máximo ha alcanzado 21.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Perrigo Company plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PRGO News
- Acciones de Perrigo tocan mínimos de 52 semanas a $21.03 con caída anual del 25%
- Las acciones de Perrigo caen a mínimos de 52 semanas a 21,03 dólares con descenso anual del 25%
- Perrigo stock hits 52-week low at $21.03 amid 25% annual decline
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Perrigo director Parker buys shares worth $100k
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Missed Opt-Out Deadline Could Cost Investors Millions In Perrigo Fraud Suit - Perrigo (NYSE:PRGO)
- Are Investors Undervaluing Perrigo (PRGO) Right Now?
- International Markets and Perrigo (PRGO): A Deep Dive for Investors
- Perrigo (PRGO) Loses 16.3% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Perrigo (PRGO) Q2 EPS Rises 7.5%
- Perrigo Company plc (PRGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Perrigo Company plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PRGO)
- Perrigo Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Down on '25 Sales View Cut
- Perrigo stock hits 52-week low at $22.26
- Perrigo (PRGO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Perrigo (PRGO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Perrigo shares rise 3% as company reaffirms full-year outlook despite challenging market
- Wall Street Analysts Think Perrigo (PRGO) Could Surge 36.02%: Read This Before Placing a Bet
- Perrigo declares quarterly dividend of $0.29 per share
- Perrigo to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
Rango diario
21.03 21.56
Rango anual
21.03 30.93
- Cierres anteriores
- 21.35
- Open
- 21.33
- Bid
- 21.13
- Ask
- 21.43
- Low
- 21.03
- High
- 21.56
- Volumen
- 3.967 K
- Cambio diario
- -1.03%
- Cambio mensual
- -10.47%
- Cambio a 6 meses
- -24.64%
- Cambio anual
- -19.44%
