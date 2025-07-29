Dövizler / PRGO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PRGO: Perrigo Company plc
21.26 USD 0.11 (0.51%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PRGO fiyatı bugün -0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.11 ve Yüksek fiyatı olarak 21.50 aralığında işlem gördü.
Perrigo Company plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRGO haberleri
- Perrigo hisseleri yıllık %25 düşüşle 21,03 dolar seviyesinde 52 haftalık dibe ulaştı
- Perrigo stock hits 52-week low at $21.03 amid 25% annual decline
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Perrigo director Parker buys shares worth $100k
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Missed Opt-Out Deadline Could Cost Investors Millions In Perrigo Fraud Suit - Perrigo (NYSE:PRGO)
- Are Investors Undervaluing Perrigo (PRGO) Right Now?
- International Markets and Perrigo (PRGO): A Deep Dive for Investors
- Perrigo (PRGO) Loses 16.3% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Perrigo (PRGO) Q2 EPS Rises 7.5%
- Perrigo Company plc (PRGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Perrigo Company plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PRGO)
- Perrigo Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Down on '25 Sales View Cut
- Perrigo stock hits 52-week low at $22.26
- Perrigo (PRGO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Perrigo (PRGO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Perrigo shares rise 3% as company reaffirms full-year outlook despite challenging market
- Wall Street Analysts Think Perrigo (PRGO) Could Surge 36.02%: Read This Before Placing a Bet
- Perrigo declares quarterly dividend of $0.29 per share
- Perrigo to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
Günlük aralık
21.11 21.50
Yıllık aralık
20.97 30.93
- Önceki kapanış
- 21.37
- Açılış
- 21.38
- Satış
- 21.26
- Alış
- 21.56
- Düşük
- 21.11
- Yüksek
- 21.50
- Hacim
- 4.131 K
- Günlük değişim
- -0.51%
- Aylık değişim
- -9.92%
- 6 aylık değişim
- -24.18%
- Yıllık değişim
- -18.95%
21 Eylül, Pazar