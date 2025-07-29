통화 / PRGO
PRGO: Perrigo Company plc
21.26 USD 0.11 (0.51%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRGO 환율이 오늘 -0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.11이고 고가는 21.50이었습니다.
Perrigo Company plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PRGO News
일일 변동 비율
21.11 21.50
년간 변동
20.97 30.93
- 이전 종가
- 21.37
- 시가
- 21.38
- Bid
- 21.26
- Ask
- 21.56
- 저가
- 21.11
- 고가
- 21.50
- 볼륨
- 4.131 K
- 일일 변동
- -0.51%
- 월 변동
- -9.92%
- 6개월 변동
- -24.18%
- 년간 변동율
- -18.95%
20 9월, 토요일