Валюты / PRGO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PRGO: Perrigo Company plc
21.35 USD 0.39 (1.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRGO за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.32, а максимальная — 21.85.
Следите за динамикой Perrigo Company plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PRGO
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Evercore ISI maintains Kenvue stock rating amid Tylenol autism study concerns
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Wednesday Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Perrigo director Parker buys shares worth $100k
- Industry Analysis: Eli Lilly Stock Tops My Tier Two Pharmaceuticals List (NYSE:LLY)
- Missed Opt-Out Deadline Could Cost Investors Millions In Perrigo Fraud Suit - Perrigo (NYSE:PRGO)
- Are Investors Undervaluing Perrigo (PRGO) Right Now?
- International Markets and Perrigo (PRGO): A Deep Dive for Investors
- Perrigo (PRGO) Loses 16.3% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
- Perrigo (PRGO) Q2 EPS Rises 7.5%
- Perrigo Company plc (PRGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Perrigo Company plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:PRGO)
- Perrigo Beats on Q2 Earnings & Sales, Stock Down on '25 Sales View Cut
- Perrigo stock hits 52-week low at $22.26
- Perrigo (PRGO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Perrigo (PRGO) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Perrigo shares rise 3% as company reaffirms full-year outlook despite challenging market
- Wall Street Analysts Think Perrigo (PRGO) Could Surge 36.02%: Read This Before Placing a Bet
- Perrigo declares quarterly dividend of $0.29 per share
- Perrigo to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Aristotle Small/Mid Cap Equity Q2 2025 Commentary
- Is Perrigo (PRGO) Stock Undervalued Right Now?
- Wall Street Analysts Believe Perrigo (PRGO) Could Rally 35.36%: Here's is How to Trade
Дневной диапазон
21.32 21.85
Годовой диапазон
21.32 30.93
- Предыдущее закрытие
- 21.74
- Open
- 21.76
- Bid
- 21.35
- Ask
- 21.65
- Low
- 21.32
- High
- 21.85
- Объем
- 2.920 K
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- -9.53%
- 6-месячное изменение
- -23.86%
- Годовое изменение
- -18.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.