クォートセクション
通貨 / PCT
株に戻る

PCT: PureCycle Technologies Inc

13.77 USD 0.59 (4.48%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PCTの今日の為替レートは、4.48%変化しました。日中、通貨は1あたり13.15の安値と13.86の高値で取引されました。

PureCycle Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PCT News

1日のレンジ
13.15 13.86
1年のレンジ
5.40 17.37
以前の終値
13.18
始値
13.38
買値
13.77
買値
14.07
安値
13.15
高値
13.86
出来高
3.546 K
1日の変化
4.48%
1ヶ月の変化
-0.36%
6ヶ月の変化
102.50%
1年の変化
46.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K