PCT: PureCycle Technologies Inc
13.77 USD 0.59 (4.48%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PCTの今日の為替レートは、4.48%変化しました。日中、通貨は1あたり13.15の安値と13.86の高値で取引されました。
PureCycle Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
13.15 13.86
1年のレンジ
5.40 17.37
- 以前の終値
- 13.18
- 始値
- 13.38
- 買値
- 13.77
- 買値
- 14.07
- 安値
- 13.15
- 高値
- 13.86
- 出来高
- 3.546 K
- 1日の変化
- 4.48%
- 1ヶ月の変化
- -0.36%
- 6ヶ月の変化
- 102.50%
- 1年の変化
- 46.96%
