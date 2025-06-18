Devises / PCT
PCT: PureCycle Technologies Inc
13.91 USD 0.14 (1.02%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PCT a changé de 1.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.75 et à un maximum de 14.41.
Suivez la dynamique PureCycle Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PCT Nouvelles
- PureCycle Technologies maintient sa note Surpondérer chez Cantor Fitzgerald
- PureCycle Technologies stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald
- Les actionnaires de Polar Capital Technology Trust approuvent la continuation
- Polar Capital Technology Trust shareholders approve continuation
- Nvidia leads Polar Capital Technology Trust’s top holdings
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on PureCycle stock
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- PureCycle Technologies stock price target raised to $16 from $13 at TD Cowen
- PureCycle Technologies stock rating reiterated at Overweight by Cantor
- PureCycle Q2 2025 slides: $300M raise fuels path to 1 billion pounds capacity
- Purecycle Technologies Holdings earnings missed by $0.60, revenue fell short of estimates
- PureCycle Technologies, Inc. (PCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Polar Capital Technology Trust reveals NVIDIA as top holding
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $15.98
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 21.05 USD
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 15.59 USD
- PureCycle Technologies stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald
- PureCycle Technologies: Great Technology, No Margin Of Safety (NASDAQ:PCT)
- Polar Capital Technology Trust reveals NVIDIA as top holding
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $20.36
- Why PureCycle Technologies Stock Was on Fire This Week
- PureCycle Earns GreenCircle’s Recycled Content Certification
- Purecycle Technologies at Wolfe Research Conference: Recycling Innovations
Range quotidien
13.75 14.41
Range Annuel
5.40 17.37
- Clôture Précédente
- 13.77
- Ouverture
- 13.84
- Bid
- 13.91
- Ask
- 14.21
- Plus Bas
- 13.75
- Plus Haut
- 14.41
- Volume
- 4.778 K
- Changement quotidien
- 1.02%
- Changement Mensuel
- 0.65%
- Changement à 6 Mois
- 104.56%
- Changement Annuel
- 48.45%
