货币 / PCT
PCT: PureCycle Technologies Inc
13.44 USD 0.19 (1.39%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PCT汇率已更改-1.39%。当日，交易品种以低点13.02和高点13.66进行交易。
关注PureCycle Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCT新闻
- Cantor Fitzgerald维持PureCycle Technologies股票"增持"评级
- PureCycle Technologies stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald
- Polar Capital Technology Trust shareholders approve continuation
- Nvidia leads Polar Capital Technology Trust’s top holdings
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on PureCycle stock
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- PureCycle Technologies stock price target raised to $16 from $13 at TD Cowen
- PureCycle Technologies stock rating reiterated at Overweight by Cantor
- PureCycle Q2 2025 slides: $300M raise fuels path to 1 billion pounds capacity
- Purecycle Technologies Holdings earnings missed by $0.60, revenue fell short of estimates
- PureCycle Technologies, Inc. (PCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Polar Capital Technology Trust reveals NVIDIA as top holding
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $15.98
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 21.05 USD
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 15.59 USD
- PureCycle Technologies stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald
- PureCycle Technologies: Great Technology, No Margin Of Safety (NASDAQ:PCT)
- Polar Capital Technology Trust reveals NVIDIA as top holding
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $20.36
- Why PureCycle Technologies Stock Was on Fire This Week
- PureCycle Earns GreenCircle’s Recycled Content Certification
- Purecycle Technologies at Wolfe Research Conference: Recycling Innovations
- Why PureCycle Technologies Rallied Today
日范围
13.02 13.66
年范围
5.40 17.37
- 前一天收盘价
- 13.63
- 开盘价
- 13.63
- 卖价
- 13.44
- 买价
- 13.74
- 最低价
- 13.02
- 最高价
- 13.66
- 交易量
- 3.104 K
- 日变化
- -1.39%
- 月变化
- -2.75%
- 6个月变化
- 97.65%
- 年变化
- 43.44%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值