PCT: PureCycle Technologies Inc
13.44 USD 0.19 (1.39%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCT за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.02, а максимальная — 13.66.
Следите за динамикой PureCycle Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
13.02 13.66
Годовой диапазон
5.40 17.37
- Предыдущее закрытие
- 13.63
- Open
- 13.63
- Bid
- 13.44
- Ask
- 13.74
- Low
- 13.02
- High
- 13.66
- Объем
- 3.104 K
- Дневное изменение
- -1.39%
- Месячное изменение
- -2.75%
- 6-месячное изменение
- 97.65%
- Годовое изменение
- 43.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.