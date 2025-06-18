Währungen / PCT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PCT: PureCycle Technologies Inc
13.77 USD 0.59 (4.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PCT hat sich für heute um 4.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.15 bis zu einem Hoch von 13.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die PureCycle Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCT News
- Cantor Fitzgerald bestätigt "Overweight"-Rating für PureCycle Technologies
- PureCycle Technologies stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald
- Aktionäre des Polar Capital Technology Trust stimmen Fortführung zu/n
- Polar Capital Technology Trust shareholders approve continuation
- Nvidia leads Polar Capital Technology Trust’s top holdings
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on PureCycle stock
- Model Asset Allocation Update (August 2025)
- PureCycle Technologies stock price target raised to $16 from $13 at TD Cowen
- PureCycle Technologies stock rating reiterated at Overweight by Cantor
- PureCycle Q2 2025 slides: $300M raise fuels path to 1 billion pounds capacity
- Purecycle Technologies Holdings earnings missed by $0.60, revenue fell short of estimates
- PureCycle Technologies, Inc. (PCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Polar Capital Technology Trust reveals NVIDIA as top holding
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $15.98
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 21.05 USD
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at 15.59 USD
- PureCycle Technologies stock maintains Overweight rating at Cantor Fitzgerald
- PureCycle Technologies: Great Technology, No Margin Of Safety (NASDAQ:PCT)
- Polar Capital Technology Trust reveals NVIDIA as top holding
- Purecycle Technologies stock hits 52-week high at $20.36
- Why PureCycle Technologies Stock Was on Fire This Week
- PureCycle Earns GreenCircle’s Recycled Content Certification
- Purecycle Technologies at Wolfe Research Conference: Recycling Innovations
Tagesspanne
13.15 13.86
Jahresspanne
5.40 17.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.18
- Eröffnung
- 13.38
- Bid
- 13.77
- Ask
- 14.07
- Tief
- 13.15
- Hoch
- 13.86
- Volumen
- 3.546 K
- Tagesänderung
- 4.48%
- Monatsänderung
- -0.36%
- 6-Monatsänderung
- 102.50%
- Jahresänderung
- 46.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K