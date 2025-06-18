KurseKategorien
Währungen / PCT
Zurück zum Aktien

PCT: PureCycle Technologies Inc

13.77 USD 0.59 (4.48%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCT hat sich für heute um 4.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.15 bis zu einem Hoch von 13.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die PureCycle Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PCT News

Tagesspanne
13.15 13.86
Jahresspanne
5.40 17.37
Vorheriger Schlusskurs
13.18
Eröffnung
13.38
Bid
13.77
Ask
14.07
Tief
13.15
Hoch
13.86
Volumen
3.546 K
Tagesänderung
4.48%
Monatsänderung
-0.36%
6-Monatsänderung
102.50%
Jahresänderung
46.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K