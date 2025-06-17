QuotazioniSezioni
Valute / PCT
Tornare a Azioni

PCT: PureCycle Technologies Inc

13.91 USD 0.14 (1.02%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCT ha avuto una variazione del 1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.75 e ad un massimo di 14.41.

Segui le dinamiche di PureCycle Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PCT News

Intervallo Giornaliero
13.75 14.41
Intervallo Annuale
5.40 17.37
Chiusura Precedente
13.77
Apertura
13.84
Bid
13.91
Ask
14.21
Minimo
13.75
Massimo
14.41
Volume
4.778 K
Variazione giornaliera
1.02%
Variazione Mensile
0.65%
Variazione Semestrale
104.56%
Variazione Annuale
48.45%
20 settembre, sabato