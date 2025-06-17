Valute / PCT
PCT: PureCycle Technologies Inc
13.91 USD 0.14 (1.02%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PCT ha avuto una variazione del 1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.75 e ad un massimo di 14.41.
Segui le dinamiche di PureCycle Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.75 14.41
Intervallo Annuale
5.40 17.37
- Chiusura Precedente
- 13.77
- Apertura
- 13.84
- Bid
- 13.91
- Ask
- 14.21
- Minimo
- 13.75
- Massimo
- 14.41
- Volume
- 4.778 K
- Variazione giornaliera
- 1.02%
- Variazione Mensile
- 0.65%
- Variazione Semestrale
- 104.56%
- Variazione Annuale
- 48.45%
20 settembre, sabato