NVX: NOVONIX Limited - American Depository Shares
1.32 USD 0.04 (3.13%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVXの今日の為替レートは、3.13%変化しました。日中、通貨は1あたり1.24の安値と1.33の高値で取引されました。
NOVONIX Limited - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.24 1.33
1年のレンジ
0.81 2.73
- 以前の終値
- 1.28
- 始値
- 1.29
- 買値
- 1.32
- 買値
- 1.62
- 安値
- 1.24
- 高値
- 1.33
- 出来高
- 275
- 1日の変化
- 3.13%
- 1ヶ月の変化
- -5.71%
- 6ヶ月の変化
- 16.81%
- 1年の変化
- -31.96%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K