NVX: NOVONIX Limited - American Depository Shares

1.28 USD 0.04 (3.03%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NVX fiyatı bugün -3.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.27 ve Yüksek fiyatı olarak 1.34 aralığında işlem gördü.

NOVONIX Limited - American Depository Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.27 1.34
Yıllık aralık
0.81 2.73
Önceki kapanış
1.32
Açılış
1.34
Satış
1.28
Alış
1.58
Düşük
1.27
Yüksek
1.34
Hacim
133
Günlük değişim
-3.03%
Aylık değişim
-8.57%
6 aylık değişim
13.27%
Yıllık değişim
-34.02%
21 Eylül, Pazar