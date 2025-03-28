Divisas / NVX
NVX: NOVONIX Limited - American Depository Shares
1.28 USD 0.06 (4.92%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVX de hoy ha cambiado un 4.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.24, mientras que el máximo ha alcanzado 1.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NOVONIX Limited - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NVX News
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Asian battery stocks soar as US plans tariffs on Chinese graphite
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
- NOVONIX Q1 2025 slides reveal expansion plans backed by $754M DOE loan commitment
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
Rango diario
1.24 1.30
Rango anual
0.81 2.73
- Cierres anteriores
- 1.22
- Open
- 1.27
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Low
- 1.24
- High
- 1.30
- Volumen
- 176
- Cambio diario
- 4.92%
- Cambio mensual
- -8.57%
- Cambio a 6 meses
- 13.27%
- Cambio anual
- -34.02%
