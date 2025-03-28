货币 / NVX
NVX: NOVONIX Limited - American Depository Shares
1.28 USD 0.06 (4.92%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVX汇率已更改4.92%。当日，交易品种以低点1.24和高点1.29进行交易。
关注NOVONIX Limited - American Depository Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NVX新闻
日范围
1.24 1.29
年范围
0.81 2.73
- 前一天收盘价
- 1.22
- 开盘价
- 1.27
- 卖价
- 1.28
- 买价
- 1.58
- 最低价
- 1.24
- 最高价
- 1.29
- 交易量
- 110
- 日变化
- 4.92%
- 月变化
- -8.57%
- 6个月变化
- 13.27%
- 年变化
- -34.02%
