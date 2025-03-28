통화 / NVX
NVX: NOVONIX Limited - American Depository Shares
1.28 USD 0.04 (3.03%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVX 환율이 오늘 -3.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.27이고 고가는 1.34이었습니다.
NOVONIX Limited - American Depository Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1.27 1.34
년간 변동
0.81 2.73
- 이전 종가
- 1.32
- 시가
- 1.34
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- 저가
- 1.27
- 고가
- 1.34
- 볼륨
- 133
- 일일 변동
- -3.03%
- 월 변동
- -8.57%
- 6개월 변동
- 13.27%
- 년간 변동율
- -34.02%
20 9월, 토요일