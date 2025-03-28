Währungen / NVX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NVX: NOVONIX Limited - American Depository Shares
1.32 USD 0.04 (3.13%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVX hat sich für heute um 3.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.24 bis zu einem Hoch von 1.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die NOVONIX Limited - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVX News
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Asian battery stocks soar as US plans tariffs on Chinese graphite
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
- NOVONIX Q1 2025 slides reveal expansion plans backed by $754M DOE loan commitment
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
Tagesspanne
1.24 1.33
Jahresspanne
0.81 2.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.28
- Eröffnung
- 1.28
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Tief
- 1.24
- Hoch
- 1.33
- Volumen
- 276
- Tagesänderung
- 3.13%
- Monatsänderung
- -5.71%
- 6-Monatsänderung
- 16.81%
- Jahresänderung
- -31.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K