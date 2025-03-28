Valute / NVX
NVX: NOVONIX Limited - American Depository Shares
1.28 USD 0.04 (3.03%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVX ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.27 e ad un massimo di 1.34.
Segui le dinamiche di NOVONIX Limited - American Depository Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.27 1.34
Intervallo Annuale
0.81 2.73
- Chiusura Precedente
- 1.32
- Apertura
- 1.34
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Minimo
- 1.27
- Massimo
- 1.34
- Volume
- 133
- Variazione giornaliera
- -3.03%
- Variazione Mensile
- -8.57%
- Variazione Semestrale
- 13.27%
- Variazione Annuale
- -34.02%
20 settembre, sabato