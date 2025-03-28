QuotazioniSezioni
Valute / NVX
Tornare a Azioni

NVX: NOVONIX Limited - American Depository Shares

1.28 USD 0.04 (3.03%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVX ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.27 e ad un massimo di 1.34.

Segui le dinamiche di NOVONIX Limited - American Depository Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVX News

Intervallo Giornaliero
1.27 1.34
Intervallo Annuale
0.81 2.73
Chiusura Precedente
1.32
Apertura
1.34
Bid
1.28
Ask
1.58
Minimo
1.27
Massimo
1.34
Volume
133
Variazione giornaliera
-3.03%
Variazione Mensile
-8.57%
Variazione Semestrale
13.27%
Variazione Annuale
-34.02%
20 settembre, sabato