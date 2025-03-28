Валюты / NVX
NVX: NOVONIX Limited - American Depository Shares
1.22 USD 0.01 (0.81%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVX за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.20, а максимальная — 1.23.
Следите за динамикой NOVONIX Limited - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NVX
- Graphite Miners News For The Month Of August 2025
- Asian battery stocks soar as US plans tariffs on Chinese graphite
- Temasek eyes more Indian family-run businesses after Haldiram’s deal
- NOVONIX Q1 2025 slides reveal expansion plans backed by $754M DOE loan commitment
- Graphite Miners News For The Month Of June 2025
- Graphite Miners News For The Month Of May 2025
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Graphite Miners News For The Month Of March 2025
Дневной диапазон
1.20 1.23
Годовой диапазон
0.81 2.73
- Предыдущее закрытие
- 1.23
- Open
- 1.23
- Bid
- 1.22
- Ask
- 1.52
- Low
- 1.20
- High
- 1.23
- Объем
- 163
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- -12.86%
- 6-месячное изменение
- 7.96%
- Годовое изменение
- -37.11%
