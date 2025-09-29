Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeの現在の価格は25.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.10%やUSDにも注目します。MDV-PAの動きはライブチャートで確認できます。

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeへの投資では、年間の値幅24.09 - 27.54と現在の25.75を考慮します。注文は多くの場合25.75や26.05で行われる前に、4.76%や5.10%と比較されます。MDV-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

MODIV INDUSTRIAL, INC.の過去1年の最高値は27.54でした。24.09 - 27.54内で株価は大きく変動し、25.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

MODIV INDUSTRIAL, INC.の株の最低値は？

MODIV INDUSTRIAL, INC.(MDV-PA)の年間最安値は24.09でした。現在の25.75や24.09 - 27.54と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MDV-PAの動きはライブチャートで確認できます。