- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MDV-PA: Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe
MDV-PAの今日の為替レートは、1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり25.46の安値と25.75の高値で取引されました。
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
MDV-PA株の現在の価格は？
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeの株価は本日25.75です。1.10%内で取引され、前日の終値は25.47、取引量は4に達しました。MDV-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeの株は配当を出しますか？
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeの現在の価格は25.75です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.10%やUSDにも注目します。MDV-PAの動きはライブチャートで確認できます。
MDV-PA株を買う方法は？
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeの株は現在25.75で購入可能です。注文は通常25.75または26.05付近で行われ、4や1.14%が市場の動きを示します。MDV-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
MDV-PA株に投資する方法は？
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeへの投資では、年間の値幅24.09 - 27.54と現在の25.75を考慮します。注文は多くの場合25.75や26.05で行われる前に、4.76%や5.10%と比較されます。MDV-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
MODIV INDUSTRIAL, INC.の株の最高値は？
MODIV INDUSTRIAL, INC.の過去1年の最高値は27.54でした。24.09 - 27.54内で株価は大きく変動し、25.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
MODIV INDUSTRIAL, INC.の株の最低値は？
MODIV INDUSTRIAL, INC.(MDV-PA)の年間最安値は24.09でした。現在の25.75や24.09 - 27.54と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MDV-PAの動きはライブチャートで確認できます。
MDV-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefeは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.47、5.10%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.47
- 始値
- 25.46
- 買値
- 25.75
- 買値
- 26.05
- 安値
- 25.46
- 高値
- 25.75
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 1.10%
- 1ヶ月の変化
- 4.76%
- 6ヶ月の変化
- 5.10%
- 1年の変化
- 5.10%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前