MDV-PA: Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe

25.75 USD 0.28 (1.10%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDV-PA hat sich für heute um 1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.46 bis zu einem Hoch von 25.75 gehandelt.

Verfolgen Sie die Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MDV-PA heute?

Die Aktie von Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe (MDV-PA) notiert heute bei 25.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.47 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von MDV-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MDV-PA Dividenden?

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe wird derzeit mit 25.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MDV-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich MDV-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe (MDV-PA) zum aktuellen Kurs von 25.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.75 oder 26.05 platziert, während 4 und 1.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MDV-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MDV-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe müssen die jährliche Spanne 24.09 - 27.54 und der aktuelle Kurs 25.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.76% und 5.10%, bevor sie Orders zu 25.75 oder 26.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MDV-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MODIV INDUSTRIAL, INC.?

Der höchste Kurs von MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) im vergangenen Jahr lag bei 27.54. Innerhalb von 24.09 - 27.54 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MODIV INDUSTRIAL, INC.?

Der niedrigste Kurs von MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.75 und der Spanne 24.09 - 27.54 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MDV-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MDV-PA statt?

Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.47 und 5.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.46 25.75
Jahresspanne
24.09 27.54
Vorheriger Schlusskurs
25.47
Eröffnung
25.46
Bid
25.75
Ask
26.05
Tief
25.46
Hoch
25.75
Volumen
4
Tagesänderung
1.10%
Monatsänderung
4.76%
6-Monatsänderung
5.10%
Jahresänderung
5.10%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4