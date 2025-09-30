- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MDV-PA: Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe
Der Wechselkurs von MDV-PA hat sich für heute um 1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.46 bis zu einem Hoch von 25.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MDV-PA heute?
Die Aktie von Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe (MDV-PA) notiert heute bei 25.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.47 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von MDV-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MDV-PA Dividenden?
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe wird derzeit mit 25.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MDV-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich MDV-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe (MDV-PA) zum aktuellen Kurs von 25.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.75 oder 26.05 platziert, während 4 und 1.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MDV-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MDV-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe müssen die jährliche Spanne 24.09 - 27.54 und der aktuelle Kurs 25.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.76% und 5.10%, bevor sie Orders zu 25.75 oder 26.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MDV-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MODIV INDUSTRIAL, INC.?
Der höchste Kurs von MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) im vergangenen Jahr lag bei 27.54. Innerhalb von 24.09 - 27.54 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MODIV INDUSTRIAL, INC.?
Der niedrigste Kurs von MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) im Laufe des Jahres betrug 24.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.75 und der Spanne 24.09 - 27.54 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MDV-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MDV-PA statt?
Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.47 und 5.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.47
- Eröffnung
- 25.46
- Bid
- 25.75
- Ask
- 26.05
- Tief
- 25.46
- Hoch
- 25.75
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 1.10%
- Monatsänderung
- 4.76%
- 6-Monatsänderung
- 5.10%
- Jahresänderung
- 5.10%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4