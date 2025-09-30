CotaçõesSeções
Moedas / MDV-PA
Voltar para Ações

MDV-PA: Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe

25.75 USD 0.28 (1.10%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MDV-PA para hoje mudou para 1.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.46 e o mais alto foi 25.75.

Veja a dinâmica do par de moedas Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MDV-PA hoje?

Hoje Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe (MDV-PA) está avaliado em 25.75. O instrumento é negociado dentro de 1.10%, o fechamento de ontem foi 25.47, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MDV-PA em tempo real.

As ações de Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe pagam dividendos?

Atualmente Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe está avaliado em 25.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.10% e USD. Monitore os movimentos de MDV-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MDV-PA?

Você pode comprar ações de Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe (MDV-PA) pelo preço atual 25.75. Ordens geralmente são executadas perto de 25.75 ou 26.05, enquanto 4 e 1.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MDV-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MDV-PA?

Investir em Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe envolve considerar a faixa anual 24.09 - 27.54 e o preço atual 25.75. Muitos comparam 4.76% e 5.10% antes de enviar ordens em 25.75 ou 26.05. Estude as mudanças diárias de preço de MDV-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações MODIV INDUSTRIAL, INC.?

O maior preço de MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) no último ano foi 27.54. As ações oscilaram bastante dentro de 24.09 - 27.54, e a comparação com 25.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações MODIV INDUSTRIAL, INC.?

O menor preço de MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) no ano foi 24.09. A comparação com o preço atual 25.75 e 24.09 - 27.54 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MDV-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MDV-PA?

No passado Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.47 e 5.10% após os eventos corporativos.

Faixa diária
25.46 25.75
Faixa anual
24.09 27.54
Fechamento anterior
25.47
Open
25.46
Bid
25.75
Ask
26.05
Low
25.46
High
25.75
Volume
4
Mudança diária
1.10%
Mudança mensal
4.76%
Mudança de 6 meses
5.10%
Mudança anual
5.10%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4