MDV-PA: Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe
A taxa do MDV-PA para hoje mudou para 1.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.46 e o mais alto foi 25.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MDV-PA hoje?
Hoje Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe (MDV-PA) está avaliado em 25.75. O instrumento é negociado dentro de 1.10%, o fechamento de ontem foi 25.47, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MDV-PA em tempo real.
As ações de Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe pagam dividendos?
Atualmente Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe está avaliado em 25.75. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.10% e USD. Monitore os movimentos de MDV-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MDV-PA?
Você pode comprar ações de Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe (MDV-PA) pelo preço atual 25.75. Ordens geralmente são executadas perto de 25.75 ou 26.05, enquanto 4 e 1.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MDV-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MDV-PA?
Investir em Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe envolve considerar a faixa anual 24.09 - 27.54 e o preço atual 25.75. Muitos comparam 4.76% e 5.10% antes de enviar ordens em 25.75 ou 26.05. Estude as mudanças diárias de preço de MDV-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MODIV INDUSTRIAL, INC.?
O maior preço de MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) no último ano foi 27.54. As ações oscilaram bastante dentro de 24.09 - 27.54, e a comparação com 25.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MODIV INDUSTRIAL, INC.?
O menor preço de MODIV INDUSTRIAL, INC. (MDV-PA) no ano foi 24.09. A comparação com o preço atual 25.75 e 24.09 - 27.54 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MDV-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MDV-PA?
No passado Modiv Inc 7.375% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Prefe passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.47 e 5.10% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.47
- Open
- 25.46
- Bid
- 25.75
- Ask
- 26.05
- Low
- 25.46
- High
- 25.75
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 1.10%
- Mudança mensal
- 4.76%
- Mudança de 6 meses
- 5.10%
- Mudança anual
- 5.10%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4